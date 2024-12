Prefeitura de Viana abre processo seletivo para profissionais de saúde

A Prefeitura de Viana anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais de saúde. Os selecionados poderão atuar em diversas secretarias municipais, como Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Lazer e Juventude, ou onde houver necessidade.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, por meio do site viana.es.gov.br e acessar o edital n.º 006/2024 Profissionais da Saúde. Os candidatos devem enviar os documentos comprobatórios de títulos e experiência profissional, digitalizados em PDF.

As vagas são destinadas aos cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico do Trabalho, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. Os profissionais receberão salários que chegam a R$ 4.613,12, além de um auxílio-alimentação.

Este processo seletivo será válido por 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A classificação será feita com base na análise dos títulos apresentados e do tempo de serviço comprovado. O Edital n.º 006/2024 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, no dia 17 de dezembro de 2024, e está disponível no site da Prefeitura de Viana.

Para mais detalhes, o edital completo está disponível em: Edital