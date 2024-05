Prefeitura de Viana lança edital para construção de complexo hospitalar

today27 de maio de 2024 remove_red_eye82

Em uma área de 25 mil metros quadrados, no bairro Arlindo Villaschi, deve se tornar realidade a construção de um complexo hospitalar em Viana, município que é o único da Grande Vitória sem este equipamento público.

A construção do complexo hospitalar é um passo importante para garantir o acesso universal aos serviços de saúde na região e promover o bem-estar da comunidade, dando robustez ao atendimento do SUS em Viana, sem transferir pacientes para outros hospitais em todo o Estado.

Na cidade em franco desenvolvimento, a construção de um hospital é um objetivo ambicioso e louvável! Isso demonstra o compromisso do município em atender às necessidades crescentes da população e garantir o acesso adequado aos serviços de saúde.

Isso sugere uma abordagem estratégica para atender às demandas específicas da comunidade, potencialmente oferecendo especializações diferentes em cada um dos hospitais para abranger uma gama mais ampla de necessidades médicas.

“É uma notícia incrível e a realização de um sonho para os vianenses, pois a presença de um hospital na região não só oferecerá cuidados de saúde, mas também poderá ter um impacto positivo significativo na economia local, com geração de empregos, e na qualidade de vida dos moradores. A cidade vem crescendo em todas as vertentes, e assim assume um protagonismo, já que passa a ter além de uma educação de qualidade, com o melhor IDEB da Grande Vitória, índices altos de Segurança, com a construção de um complexo hospitalar, os vianenses terão ainda mais orgulho de viver aqui”, afirma o prefeito Wanderson Bueno (PODEMOS).

Depois das etapas de abertura do edital, os interessados deverão apresentar a documentação exigida, até o dia 6 de junho, além de uma proposta técnica com as contrapartidas a serem ofertadas à administração. O edital vai estar disponível no site da Prefeitura de Viana.

foto Secom Viana