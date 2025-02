Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para contratação de médicos

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha abriu dois processos seletivos para contratação de médicos, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro, no site http://www.vilavelha.es.gov.br/concursos ou Clicando Aqui.



O Processo Seletivo 003/2025 busca preencher vagas e formação de cadastro de reserva para médicos cardiologista, clínico geral, obstetra, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, pediatra, psiquiatra e urologista, para cargas horárias de 20 e de 40 horas e salário a partir de R$ 5.018,34.



Já o Processo Seletivo 004/2025 também vai preencher vagas e formar cadastro de reserva para cirurgiões dentistas, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, com cargas horárias de 20, 30 e 40 horas e salários a partir de R$ 3.243,71.



Alguns dos requisitos necessários para concorrer a uma das vagas são possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo para o exercício do cargo e estar apto físico e mentalmente para o exercício da função pública. As inscrições são feitas exclusivamente por meio eletrônico, sem cobrança de taxa.



A lotação dos candidatos aprovados nos processos seletivos se dará conforme a necessidade do município, para atuação nos postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura de Vila Velha.



Confira os editais na íntegra

Processo Seletivo 003/2025:

https://www.vilavelha.es.gov.br/concursos/processo-seletivo-simplificado-semsa-n-o-003-2025-1205



Processo Seletivo 004/2025:

https://www.vilavelha.es.gov.br/concursos/processo-seletivo-simplificado-semsa-n-o-004-2025-1206