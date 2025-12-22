Prefeitura de Vila Velha dará abono de R$ 1 mil para 12.753 servidores ativos e inativos

A Prefeitura de Vila Velha vai pagar um abono de R$ 1 mil a 12.753 servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. O benefício alcança 10.086 servidores em atividade e 2.667 inativos. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (22) pelo prefeito Arnaldinho Borgo, ao lado do secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago. A data de pagamento já está definida: 15 de janeiro, e o projeto de lei autorizando a concessão da bonificação foi encaminhado à Câmara Municipal e deve ser votado nesta segunda-feira (22).



Segundo o prefeito, o pagamento é um gesto de reconhecimento ao esforço coletivo que ajudou a transformar a cidade ao longo do ano e também uma forma de agradecer a quem já cumpriu sua missão no serviço público: “Nenhum gestor constrói nada sozinho. Tenho orgulho da equipe técnica que temos na prefeitura. Cada servidor se dedicou para cuidar das pessoas. Esse abono é um gesto de reconhecimento, mas também de motivação. O próximo ano será de anúncios grandiosos, pois Vila Velha tem pressa – e a nossa gente, mais ainda”, afirmou Arnaldinho Borgo.



O secretário de Administração, Rodrigo Magnago, explicou que o pagamento será feito por meio de folha extra, fruto de planejamento financeiro rigoroso ao longo do ano: “O prefeito liderou todo esse processo. Organizamos as contas, aplicamos os recursos com responsabilidade e apresentamos o estudo mostrando que havia saúde financeira para isso.”

Quem tem direito

Para receber o abono de R$ 1 mil, é necessário estar na folha de pagamento da Prefeitura de Vila Velha em dezembro de 2025, como servidor ativo ou inativo. Não têm direito à bonificação: estagiários, terceirizados e pessoas que encerraram vínculo ao longo do ano.



Recebem o valor integral os servidores que estiveram em exercício durante todo o ano ou, no mínimo, no mês de dezembro de 2025, tanto na administração direta quanto na indireta. A regra vale para efetivos, comissionados, contratados temporariamente, celetistas, conselheiros tutelares, agentes políticos, além de aposentados e pensionistas.



Quem trabalhou apenas parte do ano receberá abono proporcional, calculado à razão de 1/12 por mês trabalhado, desde que tenha atuado ao menos 15 dias no mês, em 2025. Exemplo simples: quem ingressou em julho recebe R$ 500. É dinheiro no bolso, contas em dia e recado dado: servidor valorizado também é política pública em Vila Velha.