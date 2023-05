Prefeitura de Vila Velha entrega primeiro “Selo Susaf” à uma agroindústria do município

O Serviço de Inspeção Municipal de Vila Velha (SIM) conquista um avanço histórico para o fomento ao agronegócio e incentivo ao desenvolvimento da produção de alimentos de origem animal. Nesta sexta-feira (12), o prefeito Arnaldinho Borgo e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Everaldo Colodetti – juntamente com o Diretor Técnico do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Janil Ferreira, e membros da Diretoria de Agricultura e Pesca da prefeitura –, farão a entrega do primeiro certificado de adesão ao Susaf/ES à uma agroindústria de pequeno porte de Vila Velha.

A entrega do certificado acontecerá ao meio dia, na Distribuidora Nicoly, empresa agroindustrial familiar que funciona na zona rural de Vila Velha (Córrego 7), onde são produzidos diversos tipos de alimentos de origem animal, como carne suína (temperada e sem tempero) e variados tipos de embutidos, principalmente linguiças para churrasco, incluindo linguiças apimentadas.

“O Susaf é um sistema que promove a equivalência entre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp), do Governo do Estado, através do Idaf. Isso permite a comercialização direta, em qualquer outro município do Espírito Santo, de produtos fabricados pelas agroindústrias de Vila Velha que estiverem incluídas no sistema. Esta conquista possibilitará que os empreendimentos agroindustriais do nosso município tenham acesso a novos mercados consumidores, o que alavancará a ampliação dos seus negócios e a geração de excelentes oportunidades para a geração de emprego e renda no campo”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.

Ainda segundo o prefeito, o mercado capixaba está cada vez mais ávido por alimentos frescos, de boa qualidade, que possuam certificação municipal e estadual e que possam ser consumidos com segurança, sem riscos à saúde e sem concorrência com outras empresas e marcas não certificadas.

“Por isso, a certificação do Susaf é considerada estratégica para fomentar o agronegócio de Vila Velha. O proprietário da agroindústria que quiser a adesão ao sistema unificado para ampliar o seu mercado de vendas, deve procurar diretamente o Serviço de Inspeção Municipal de Vila Velha, localizado na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping”, ressalta, Arnaldinho.

Inovação

Já para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, que acompanha esse processo desde o início e participou de três auditorias do Idaf, a concessão da Certificação Susaf representa um excelente exemplo de inovação. “A redução da burocracia e a melhoria do ambiente de negócios para fomentar a geração de emprego e renda em nossa cidade são as principais marcas da atual gestão, que é parceira dos empreendedores e trabalha para fortalecer os setores produtivos do município, em todas as áreas”, defendeu.

De acordo com o secretário, a adesão do município ao Susaf garante maior agilidade e menos burocracia para atender aos empreendedores do agronegócio local, que certamente vão aumentar sua produção, elevar suas receitas e gerar mais emprego no município.

“A agroindústria de produtos de origem animal segue em bom ritmo em Vila Velha e nossos produtores já certificados pelo SIM, atuam exclusivamente com produtos cárneos (linguiças frescais, espetinhos de churrasco, embutidos diversos e cortes bovinos e suínos), e também com ovos agroecológicos e pescados em geral (peixes, moluscos e crustáceos). E com o Susaf, esses produtores poderão ampliar seus negócios e sua produção, pois haverá um mercado imenso para atender”, salientou o secretário.

Passo a passo

Por fim, o diretor de Agricultura e Pesca de Vila Velha, Guilherme Gaudino, informou que, antes de chegar à esta fase final – que é a de certificação do SIM, para a equivalência ao Susaf –, o Idaf executou uma auditoria preliminar, uma auditoria administrativa interna (na própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e uma outra auditoria realizada em campo, junto aos estabelecimentos agroindustriais de Vila Velha. E o resultado final foi positivo.

“Esse processo se iniciou em novembro do ano passado, quando promovemos o ajuste do cronograma de análises laboratoriais dos produtos passíveis da certificação do Susaf, em Vila Velha. Depois disso, também aprimoramos os mecanismos de monitoramento ambiental, de acesso às informações e de controle de infrações. Agora, nossa expectativa é de que as agroindústrias de Vila Velha sejam credenciadas o mais rapidamente possível”, completou.