Prefeitura de Vila Velha fecha bolsões de estacionamento na orla a partir de hoje (28)

today28 de março de 2021 remove_red_eye32

Para o início do período mais restritivo da quarentena, determinado pelo Governo do Estado, na noite de domingo (28) a Prefeitura de Vila Velha fechou os estacionamentos tipo bolsão da orla, aqueles nos quais o veículo entra e estaciona num espaço cercado. Dos 17 pontos com vagas de estacionamento, distribuídos ao longo da praia (entre a Praça do Ciclista, em Coqueiral de Itaparica, e o Libanês, na Praia da Costa), seis são deste tipo.

O objetivo é diminuir a possibilidade de acesso à orla e, desta forma, evitar aglomerações. Apesar do fechamento destes locais, as vagas “abertas”, cujo acesso é dado de forma direta a partir da via, não serão fechadas, mas a orientação é que o cidadão evite se deslocar até as praias de Vila Velha.

O fechamento foi efetuado utilizando barreiras de concreto, chamadas de “gelo baiano”, inicialmente colocadas no acesso aos bolsões. Durante o domingo, as saídas foram fechadas apenas com cones, permitindo que algum morador que tenha estacionado seu veículo num destes pontos faça a retirada. Para a segunda-feira (29), os cones serão substituídos pelas barreiras fixas.

Além do fechamento dos estacionamentos, uma força-tarefa integrada por servidores da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros percorreram toda a orla fazendo um trabalho de conscientização e orientação. Não foram permitidas atividades físicas coletivas. Também teve fiscalização de Posturas, fazendo cumprir a proibição de quiosques, ambulantes e comércio na orla.

A barreira sanitária itinerante, que está atuando todos os dias desde a terça-feira (16), esteve na orla, no cruzamento das avenidas Gil Veloso e Jair de Andrade.

“Estamos trabalhando com fiscalização, mas de forma a conscientizar a população, desde antes do decreto da quarentena. Vila Velha está mostrando que está ordenada e atuando em prol da diminuição do número de infectados, para que tão logo possamos voltar às atividades com segurança. Portanto, com este aparato e a conscientização da população, temos a confiança de que nossas praias vão permanecer sem aglomeração nos dias que virão”, afirmou o secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente coronel Geovanio Ribeiro.