Prefeitura de Vila Velha já investiu mais de R$ 670 milhões em 2025

1 de julho de 2025

Com planejamento estratégico e equilíbrio fiscal, a Prefeitura de Vila Velha, sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo, segue firme no compromisso de transformar a cidade e cuidar das pessoas. Apenas nos primeiros seis meses do segundo mandato, as obras entregues e os investimentos anunciados ultrapassaram R$ 671,6 milhões.



Esse volume de recursos, provenientes do município, do Governo do Estado e também de verbas federais, está sendo aplicado em áreas fundamentais como saúde, educação, mobilidade urbana, esporte e lazer, turismo, segurança pública e saneamento.



No balanço, destacam-se 32 inaugurações, incluindo o lançamento do serviço de teleconsultas com médicos especialistas e a entrega de 300 pistolas da marca Glock, calibre .40 para a Guarda Municipal de Vila Velha, ambos em parceria com o Estado, além da entrega de três veículos e mobiliário para entidades de assistência social. Além disso foram assinadas 27 ordens de serviço para o início de obras em diferentes regiões da cidade, como a construção dos parques lineares no Canal da Costa e na parte coberta do Canal Bigossi, no bairro Divino Espírito Santo. Juntas, essas duas intervenções somam R$ 23,3 milhões em investimentos, em parceria com o Governo do Estado.



“Cuidar das pessoas e das famílias é o nosso maior compromisso. Mas para que os investimentos cheguem a quem mais precisa, é fundamental manter as contas públicas em ordem – e foi assim que começamos e seguimos neste segundo mandato. Já são mais de R$ 670 milhões em obras e investimentos, com recursos próprios do município e com o apoio essencial do Governo do Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande. Como sempre digo, o futuro de Vila Velha está sendo construído com união e planejamento, fazendo da nossa cidade um exemplo de organização, eficiência, transparência e visão de futuro”, destacou Arnaldinho Borgo.



Educação

Na educação, já foram criadas 930 novas vagas em creches, fruto da ampliação da UMEI Tia Nenzinha (Bloco B), no bairro Divino Espírito Santo, e da inauguração das UMEIs Professora Odete Herculano Bianchi, em Jabaeté, e Prefeito Solan Borges Marques, em Jaburuna. Esses investimentos reforçam o compromisso da gestão com uma educação de qualidade desde os primeiros anos da vida escolar das crianças.

Além disso, em junho, a Prefeitura lançou licitação para aquisição, instalação e manutenção de ar-condicionado para atender as 118 unidades de ensino do município. Para viabilizar a climatização de forma sustentável e econômica, o município também vai implantar painéis solares em todos os prédios públicos, promovendo eficiência energética e respeito ao meio ambiente, com investimentos que devem chegar a R$ 200 milhões.



Lazer e turismo

Entre as obras inauguradas neste segundo mandato, destaca-se o novo Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, entregue em comemoração aos 490 anos da cidade, no dia 23 de maio. Com um investimento de R$ 7.969.650,80, o espaço foi completamente revitalizado e agora conta com iluminação em LED, áreas de descanso, brinquedos, equipamentos de ginástica, paisagismo, auditório, chafariz e outros atrativos. O parque possui dois acessos principais: pela Avenida Luciano das Neves e pela Rua Cabo Aylson Simões, e conta com monitoramento 24 horas por meio do sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal.



Na região da Barra do Jucu, também foram entregues a nova Ponte da Madalena e a via de acesso ao Parque Natural Municipal de Jacarenema, totalizando mais de R$ 11 milhões em investimentos. As obras representam um avanço importante em infraestrutura e mobilidade, aliando desenvolvimento urbano à preservação ambiental e à valorização da qualidade de vida de moradores e visitantes.



Balanço de seis meses:

Janeiro

-Inauguração do Centro de Treinamento de Vôlei de Guaranhus (06/01/25)

– Ordem de serviço para as obras de construção do Parque Linear no Canal da Costa, embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa (07/01/25)

-Inauguração da Praça Alfredo Pereira Aragão, no bairro Aribiri (08/01/25)

-Inauguração da nova Ponte da Madalena e da via de acesso norte ao Parque de Jacarenema, na Barra do Jucu (18/01/25)



Fevereiro

-Ordem de serviço para a construção do Anexo da UMEF Alger Ribeiro Bossois, em Cidade da Barra (07/02/2025)

-Entrega da revitalização da praça de Ilha dos Ayres e assinatura da ordem de serviço para obra de contenção de encosta entre as ruas Dr. Freitas Lima e Ilha dos Ayres (07/02/25)

-Inauguração de ruas em Itapuã e assinatura da ordem de serviço para urbanização de novas vias no bairro (08/02/25)

-Ordem de serviço de reforma e revitalização da Praça de Jardim Marilândia (10/02/25)

-Inauguração das obras de construção do anexo da UMEI Tia Nenzinha (Bloco B), em Divino Espírito Santo (13/02/25)

-Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça de Araçás (13/02/25)

-Ordem de serviço para a urbanização da Rua Amazonas, no Jockey de Itaparica (14/02/25)

-Ordem de serviço para as obras de construção da Praça Celina, em Rio Marinho, e de pavimentação das vias Regência e São Geraldo (14/02/25)

-Ordem de serviço para drenagem e pavimentação da Rua Professor Irineu da Fraga Neves, em Ilha da Conceição (15/02/25)

-Ordem de serviço para drenagem e pavimentação da Rua dos Laranjais, em Ilha dos Bentos (16/02/25)

-Ordem de serviço da Ponte da Rua Oiti, em Ulisses Guimarães (17/02/25)

-Inauguração da quadra coberta da Umef Prof. Zaluar Dias, em Guaranhuns (18/02/25)

-Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça dos Desbravadores, em Terra Vermelha (18/02/25)

-Ordem de serviço para a construção de praça em Sagrada Família (19/02/25)

-Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça Vereador Sebastião Cibien, em Cobilândia (20/02/25)

-Entrega da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Araçás (21/02/25)

-Ordem de serviço para as obras de contenção de encosta na Rua Albertino Ferreira Xavier, em Alecrim (21/02/25)

-Inauguração da UMEI Professora Odete Herculano Bianchi, em Jabaeté (25/02/25)

-Inauguração das obras de revitalização do Campo do Atlântico, em Ponta da Fruta (25/02/25)



Março

-Vila Velha passa a ofertar teleconsultas com médicos especialistas, em parceria com o Estado (12/03/25)

-Inauguração da revitalização da Praça da Rua Alice Laranja, em Ilha dos Ayres (12/03/25)

-Inauguração de trecho de urbanização do Corredor Verde de Mobilidade Urbana, em Boa Vista (14/03/25) – são 17 vias, totalizando 5,4 quilômetros de melhorias

-Inauguração de Unidade Básica de Saúde (UBS) em Paul (15/03/25)

-Inauguração da requalificação da Praça Antenor Fassarela, em Paul, ao lado da UBS (15/03/25)

-Entrega de três veículos e mobiliários para entidades de Assistência Social (17/03/25)

-Inauguração das obras da Reta do Vale (18/03/25)

-Inauguração de drenagem e pavimentação de seis ruas em Praia de Itaparica (22/03/25)



Abril

-Inauguração da implantação e pavimentação da nova rua Projetada, entre as vias Camará e Dório Silva, e abertura do novo binário de acesso à Rodovia do Sol (05/04/25)

-Inauguração da UMEI Prefeito Solon Borges Marques, em Jaburuna (15/04/25)

-Governo do Estado entrega de 300 pistolas da marca Glock, calibre .40 para a Guarda Municipal de Vila Velha (25/04/25)

-Inauguração da nova sede da 1ª Companhia do Batalhão da Polícia Ambiental, em Santa Paula (29/04/25)



Maio

-Assinatura do Decreto Polo de Santa Inês (06/05/25)

-Assinatura do Termo de Doação do Museu Vale à Prefeitura de Vila Velha (06/05/25)

-Assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Parque Linear Canal Bigossi (Gonçalves Ledo), em Divino Espírito Santo (14/05/25)

-Inauguração do Complexo Esportivo da Umei Aylton de Almeida, em Terra Vermelha (15/05/25), em parceria com o Estado

-Inauguração das obras da Praça Benedito de Oliveira Trabach (Praça dos Taxistas), em Santa Mônica (16/05/25), em parceria com o Estado.

-Ordem de serviço de drenagem e pavimentação das ruas Jaime Menguelli e Edimar Meneguelli, em Ponta da Fruta (20/05/25), fruto de emenda do deputado Victor Linhalis

-Inauguração do Parque Urbanos Duque de Caxias (23/05/25)



Anúncios feitos no aniversário de Vila Velha (23/05/25)

Assinatura de convênios e ordens de serviço em parceria com o Governo do Estado

– Implantação do Binário da Rodovia do Sol;

– Reforma da Praça do Meio da Glória;

– Reforma da Praça de Novo México;

– Construção da Praça de Jabaeté;

– Reforma da Praça de Boa Vista;

– Reforma do Parque de Cocal;

– Obras de aprimoramento do sistema de Esgotamento Sanitário de Itapuã; e

– Conclusão das obras de Esgotamento Sanitário de Ponta da Fruta e adjacências.

-Inauguração da arquibancada do campo da Sociedade Esportiva de Futebol Amador (SEFA), na Glória (26/05/25), em parceria com o Estado.

-Anúncio de licitação para contratação de empresa que realizará as obras de requalificação da Praça Egno Siqueira (Praça do Meio), no bairro Glória (26/05/25), em parceria com o Estado.

-Assinatura da ordem de serviço de requalificação da Praça Djalma Miranda Rodrigues, no bairro Novo México (27/05/25), em parceria com o Estado.



Junho

-Publicação de anúncio de licitação para climatização de salas de aula (02/06/25)

-Ordem de serviço para o início dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) em três unidades de conservação de proteção integral do município, com plantio previsto de 50 mil mudas de espécies nativas (08/06/25)

– Assinatura da ordem de serviço de requalificação da Praça de Jabaeté (12/06/25), em parceria com o Estado

-Inauguração de parquinho em Primeiro de Maio (17/06/25)

-Inauguração de parquinho em Divino Espírito Santo, ao lado da UBS (18/06/25)

-Inauguração do vestiário do Campo Society de Pontal das Garças (24/06/25)

-Lançamento do novo sistema operacional Vila Velha Ágil (26/06/25)

-Inauguração da Praça de Normília da Cunha (26/06/25)

-Inauguração das obras de requalificação da Praça de Ulisses Guimarães (27/06/25)

foto Adessandro Reis