Prefeitura de Vila Velha oferece curso de robótica para mulheres a partir desta sexta (10)

today9 de outubro de 2025 remove_red_eye57

A Secretaria das Mulheres da Prefeitura de Vila Velha vai dar início nesta sexta-feira, às 18 horas, a um curso gratuito de robótica, do projeto Corte de Lovelace, dirigido exclusivamente para mulheres que estão cursando os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, ou já são formadas e buscam novas oportunidades profissionais. A capacitação está sendo oferecida em parceria com do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

As aulas serão no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Vila Velha, na Rua Antônio Ataíde, 272, no Centro da cidade. Essa será a primeira turma e contará com 25 alunas. O curso, que tem duração de 140 horas, será dividido em três módulos. As vagas foram preenchidas rapidamente, pelas mulheres cadastradas no programa Conecta Mulher. Uma nova turma será aberta em breve.

Conecta Mulher

O Conecta Mulher foi desenvolvido para conectar mulheres e oferecer acesso a oportunidades de trabalho, capacitação e empreendedorismo, em parceria com o Sine, instituições e diversas empresas da cidade. A proposta é ampliar a autonomia e o crescimento das mulheres, fortalecendo redes de apoio e criando novas perspectivas.

Para se cadastrar no programa basta acessar o site da Prefeitura de Vila Velha, na página do Conecta Mulher, através do link: https://conectamulher.vilavelha.es.gov.br/ ou Clicar Aqui.

Projeto Corte de Lovelace

O projeto Corte de Lovelace é uma ação de popularização da computação, baseado em oficinas presenciais de pensamento computacional, programação e robótica. O projeto amplia as oportunidades para as alunas seguirem carreira nas áreas de tecnologia, programação, robótica e computação.

O nome do Projeto Corte de Lovelace é uma homenagem à Condessa Ada de Lovelace, considerada a primeira programadora do mundo. O programa teve início em 2018, com o lançamento do curso a distância “O Moodle de Lovelace – Curso de Programação Python: Uma Chamada de Meninas para a Carreira de Computação”.

“O curso vai despertar o interesse das mulheres pela inovação, promover a autonomia e abrir novas oportunidades no mercado de trabalho. Investir em capacitação tecnológica é garantir que mais mulheres possam ocupar espaços de liderança e destaque na sociedade. Queremos despertar o interesse pela tecnologia e mostrar que a robótica também é lugar para elas”, destacou a secretária das Mulheres, Lyza Herzog.

Cronograma das aulas

1º Módulo – Pensamento Computacional (20 horas de duração): de 10 a 17 de outubro, das 18 às 22 horas.

2º Módulo – Programação (60 horas de duração): de 23 de outubro a 7 de novembro, das 18 às 22 horas.

3º Módulo – Robótica (60 horas de duração): de 13 de novembro a 5 de dezembro, 18 às 22 horas.

Serviço:

Curso Corte de Lovelace

Início: sexta-feira (10), das 18 horas às 22 horas

Duração do curso: de 10/10 a 05/12/ 2025

Local: Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Vila Velha – Rua Antônio Ataíde, 272, Centro.

foto Freepik