Prefeitura de Vila Velha orienta MEIs para regularizarem pendências até sexta-feira (30)

today26 de janeiro de 2026 remove_red_eye29

Microempreendedores individuais de Vila Velha têm até sexta-feira, dia 30 de janeiro, para virar a chave e colocar as contas em dia. O prazo final para adesão ao Edital PGDAU nº 11/2025, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), oferece condições especiais para regularização de débitos do Simples Nacional e de valores inscritos em dívida ativa da União. Quem deixar passar, corre o risco de perder benefícios e travar o próprio negócio.



O microempreendedor que tiver dificuldades para realizar o procedimento pela internet pode buscar atendimento presencial na Vila do Empreendedor, que oferece suporte especializado. Órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, a Vila do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, Itaparica. Mais informações pelo telefone/ WhatsApp: (27) 3149-7352.



“Muitos MEIs ficam inseguros com os sistemas digitais ou não sabem qual modalidade escolher. Aqui, a gente orienta passo a passo, esclarece dúvidas e ajuda o empreendedor a regularizar sua situação com tranquilidade”, afirmou a diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus.



Vantagens da regularização

Entre as vantagens para a adesão ao Edital PGDAU estão parcelamentos em até 133 vezes, com parcelas a partir de R$ 25 para MEIs, além de descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, conforme a modalidade escolhida. É a chance de reorganizar o caixa e seguir em frente sem pendências.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (em exercício), Luiz Eduardo Dalfior, o momento é decisivo: “A regularização garante segurança jurídica ao MEI, preserva benefícios e mantém o negócio apto a crescer. A Prefeitura tem trabalhado para que o empreendedor não fique sozinho nesse processo e tenha orientação clara para tomar a melhor decisão”, afirma.

Vila do Empreendedor

A Vila do Empreendedor de Vila Velha se destaca no Espírito Santo e já conquistou, por duas vezes na atual gestão, a “Certificação Diamante”: prêmio máximo de reconhecimento concedido pelo Sebrae-ES às “Salas do Empreendedor”, que adotam as melhores práticas no Estado e entregam serviços de qualidade, fazendo a roda da economia girar com mais força.



Para levar seu segundo Selo Diamante, a Vila do Empreendedor de Vila Velha mostrou serviço em várias frentes: atendimento de qualidade, presença digital bem construída, oferta constante de cursos e capacitações, ações para o turismo, orientação em compras públicas, articulação com parceiros e servidores sempre bem preparados e atualizados.



Serviço

Vila do Empreendedor

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Endereço: Subsolo “A” – Boulevard Shopping (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica)

Telefone/ WhatsApp: (27) 3149-7352

foto Edie Hallen