Prefeitura de Vitória abre inscrição para novo processo seletivo

today30 de agosto de 2023 remove_red_eye160

A prefeitura de Vitória está abrindo Processo Seletivo Simplificado em caráter de urgência para a contratação temporária de técnico em edificações, engenheiro civil e geólogo. As inscrições começam nesta quinta-feira (31) e seguem até o dia 11 de setembro.

O objetivo é atender às necessidades de excepcional interesse público do Município de Vitória, conforme autorização que consta nos autos administrativos de nº 4794590/2023.

Para participa é preciso inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado e aceitar as instruções e normas do Edital.

Qualquer dúvida em relação ao certame, pode ser encaminhada para a Assessoria Adjunta da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Semob/ADJ-COMPDEC), por e-mail defesacivil@vitória.es.gov.br e também junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Seges – [email protected], após a leitura integral do presente edital.

O candidato deverá acompanhar todas as publicações e informações referentes a este certame, desde o Edital de Abertura até o Edital de Convocação, por meio do Diário Oficial do Município e do endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br.