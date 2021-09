Prefeitura de Vitória anuncia ampliação de serviços na rede de saúde

today16 de setembro de 2021 remove_red_eye44

Para ampliar o acesso da população aos atendimentos relacionados à saúde, a Prefeitura de Vitória anuncia a oferta de novos serviços para a população. A rede de saúde da capital passa contar com ambulatório de Mastologia, exame de espirometria, implantação do DIU e ampliação da oferta de consultas especializadas em Nutrição.

Na manhã desta quinta-feira (16), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, juntamente com a secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, e o diretor do Centro Municipal de Especialidade (CME), Rodrigo Covre, visitou as instalações onde os serviços estarão disponíveis.

“Vamos ampliar o acesso da população a diversos serviços de saúde, promovendo dignidade e celeridade. Zerar a fila de especialidades é um compromisso de campanha que estamos colocando em prática o mais rápido possível. Precisamos desafogar essas demandas para que os moradores de Vitória tenham atendimento digno e sejam tratados como merecem. Com essa ampliação, o nosso cidadão vai receber um atendimento de mais qualidade e excelência, mas principalmente, mais humanizado”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Também participaram da visita técnica o coordenador do Curso de Medicina da Universidade de Vila Velha (UVV), Sério Rua, o coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Multivix, Pedro Honofre, vereadores, membros da comunidade e diretores das Unidades de Saúde.

Thaís Cohen, secretária de saúde de Vitória, pontua que esse é um momento muito especial, por saber que haverá celeridade no atendimento ao munícipe. Ela explica que a Secretaria municipal de Saúde (Semus) está ampliando a oferta de serviços para os moradores do município, passando de 18 para 22 especialidades ofertadas no Centro Municipal de Especialidades (CME).

“Nós estamos no período de pandemia e a oferta desses serviços faz todo sentido. A população está obesa, para isso estamos ampliando a oferta de consultas especializadas em Nutrição; o exame de espirometria, que avalia a seqüela pulmonar; a implantação do DIU que faz parte do planejamento familiar e a consulta em Mastologia. Todas as especialidades muito importantes no atual momento epidemiológico que estamos vivendo. Agradeço aos nossos parceiros nesta ampliação, Universidade Vila Velha e Faculdade Multivix”, frisou Thaís.



Ambulatório de Mastologia

A Secretaria de Saúde Vitória (Semus) agora conta com um ambulatório de Mastologia, que funciona no Centro Municipal de Especialidades (CME). Com profissionais efetivos e também da Universidade de Vila Velha (UVV), o município passa a ofertar, de forma complementar ao Estado, 60 consultas por mês em Mastologia.

Os pacientes são encaminhados a partir da avaliação dos profissionais das unidades de saúde e então são agendados para o atendimento.



Implantação do DIU

A implantação do DIU estava parada desde o início da pandemia. Agora, o serviço volta a ser oferecido no Centro Municipal de Especialidades, por meio de uma parceria com a UVV. Serão realizados 20 atendimentos por mês.

O DIU é uma opção para mulheres que desejam contracepção reversível, de alta eficácia, longa duração (até 10 anos) e livre de hormônios. É um procedimento rápido, feito no consultório, sem necessidade de anestesia e a mulher não precisa ficar em repouso, podendo retornar às suas atividades no mesmo dia.

O acesso é feito na Unidade de Saúde após a mulher passar pela triagem da equipe de saúde.



Espirometria

Também serão oferecidos, de forma complementar ao Estado, o exame de espirometria. Por meio de uma parceria com a faculdade Multivix, serão ofertados 100 exames por mês, no CME, e a fila será zerada até o final do ano.

O exame de espirometria é um teste de diagnóstico que permite avaliar os volumes respiratórios, isto é, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, assim como o fluxo e o tempo, sendo considerado o exame mais importante para avaliar o funcionamento do pulmão. Esse é um exame especializado, realizado mediante avaliação médica. Serão atendidas as solicitações da rede de saúde de Vitória e os pedidos feitos pela especialidade estadual.



Consultas Especializadas

Vitória vai zerar mais uma fila de espera para consultas especializadas na capital. Serão oferecidos 700 atendimentos, mensalmente, para pacientes que aguardam consulta com nutricionista. A ampliação se faz possível por meio da parceria firmada junto a faculdade Multivix. Antes dela, eram feitos 140 atendimentos por mês.

“O objetivo é ampliar o acesso do munícipe às consultas com os nutricionistas, pois essas são essenciais para o cuidado da saúde das pessoas com comorbidades, como diabetes, obesidade, renais crônicos e outros. Além da fila de nutrição, também já zeramos a fila de eletrocardiograma com recursos próprios no início dessa gestão, e outras especialidades também foram ampliadas visando fortalecer o SUS”, disse o diretor do Centro Municipal de Especialidades, Rodrigo Buback Covre.

Os pacientes são encaminhados a partir da avaliação dos profissionais das unidades de saúde e então são agendados para o atendimento. A expectativa é zerar a fila até novembro de 2021.