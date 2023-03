Prefeito extingue cargos comissionados e vai economizar R$ 4,2 milhões em três anos

Uma gestão cada vez mais eficiente, qualificada e atenta aos gastos públicos. Com o compromisso de reduzir os custos e transformar economia em bons serviços para a população, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, encaminhou, nesta quarta-feira (29), à Câmara de Vereadores de Vitória, o projeto de lei que dispõe sobre a extinção de 50 cargos comissionados na prefeitura de Vitória.

A medida gera uma economia de R$ 4,2 milhões em três anos. Com a sua aprovação, o total de cargos comissionados extintos na atual gestão chega a 99.

Além disso, a proposta visa valorizar o quadro de servidores efetivos da prefeitura de Vitória, oportunizando 40 funções gratificadas. O objetivo é profissionalizar ainda mais a gestão e aumentar a eficiência e qualidade nos serviços públicos.

“Nosso foco sempre foi ser uma gestão pública eficiente, proba, proativa e que gere resultados. Ao iniciarmos o mandato, realizamos o corte de quase 50 cargos em comissão, agora, extinguiremos mais 50, mostrando que é possível racionalizar despesa e gasto público, e ao mesmo tempo construir uma cidade melhor e que de fato atenda aos anseios e aos interesses primários da população. Economizaremos mais de R$ 4,2 milhões em três anos. Recurso suficiente para construir diversos equipamentos públicos na cidade. Paralelo a isso, estamos criando com a proposta 40 funções gratificadas, que poderão se ocupadas apenas por servidores efetivos. Nosso objetivo valorizar e reconhecer ainda mais o trabalho desses servidores”, disse o prefeito.

O projeto de lei segue as diretrizes do programa de governo e do Plano Estratégico de ter uma gestão profissional e orientada a resultados para a população da capital.

“Com a proposta de redução de cargos comissionados, a gestão dá mais um passo no sentido de profissionalizar a administração municipal e demonstra seu compromisso com a população de Vitória”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

Projetos ligados ao Plano de Governo

O novo projeto reforça o compromisso do Prefeito Lorenzo Pazolini em promover uma gestão moderna e eficiente.

foto André Sobral