Prefeitura de Vitória fecha estabelecimento clandestino e resgata 16 animais

today14 de outubro de 2022 remove_red_eye24

Uma ação da Prefeitura de Vitória pôs fim ao sofrimento de 16 animais que estavam em situação de maus-tratos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), após recebimento de denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) e da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), presidente pela deputada estadual Janete de Sá, fechou um hotel para animais que funcionava clandestinamente em Jardim Camburi.

Após o recebimento da denúncia, uma equipe composta por servidores da área do Bem-Estar Animal, da Fiscalização Ambiental da Semmam e servidores da Assembleia Legislativa, designados para atuar na CPI, foi imediatamente até o estabelecimento. No local, foi constatada a condição de maus-tratos, a insalubridade e a falta de adequação sanitária. O estabelecimento não possuía os alvarás necessários e nem licença ambiental para atuação. A dona do estabelecimento prestou depoimento na Delegacia Regional de Vitória e foi detida.

Os animais viviam em situação precárias. Foram resgatados 13 cães, 02 gatos e um Jabuti. “A proteção e atenção aos animais são prioridade na nossa gestão. Instituímos a primeira política pública permanente de castração de Vitória, pela qual já realizamos mais de 2 mil procedimentos. E, justamente para proteger os animais em situação de risco, lançamos, neste ano, o Programa Pata Vix, que acolhe esses bichinhos e garante que eles tenham uma nova vida. Vitória continuará sendo uma cidade guardiã dos animais”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

“Assim que recebemos a denúncia, nossa equipe foi ao local. Constatamos uma situação degradante para os animas. Muitos estavam doentes, feridos, expostos a diversas situações de maus-tratos. Agora, com o Pata Vix, eles serão tratados e cuidados”, disse o secretário de Meio Amebiente de Vitória, Tarcísio Foeger.

As informações sobre a ação foram passadas durante entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (14), na Prefeitura de Vitória.

Animais são acolhidos pelo Pata Vix

Os 16 animais resgatados foram encaminhados ao rancho do Programa de Acolhimento e Tratamento de Animais (Pata Vix) de Vitória. O Programa, lançado pela Prefeitura no dia 10 de agosto, Dia Nacional do Protetor de Animais, acolhe justamente animais em situações de risco, que estão em sofrimento.

O Pata Vix é executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e fornece o serviço de recolhimento, transporte, guarda provisória, alimentação, microchip e higiene. Os animais têm atendimento médico veterinário, que vão desde consultas simples a procedimentos cirúrgicos, vacinas e todos os exames necessários de raio-x, ultrassonografia, hemograma, endoscopia e muitos outros serviços.

O programa engloba animais de pequeno, médio e grande porte: caninos, felinos, equinos, bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Após o recolhimento do animal, os proprietários terão o prazo de dez dias para fazerem a solicitação de liberação, que será possível mediante a apresentação de documentação pessoal e do comprovante de pagamento da taxa municipal. Quando necessário, deverá apresentar, também, a declaração da propriedade rural onde os animais serão mantidos e a guia de trânsito animal expedida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF).

Denúncias podem ser realizadas pelo 156 ou pelo aplicativo Vitória Online.