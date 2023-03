Prefeitura de Vitória investe R$ 14,8 milhões em 36 obras em encostas no biênio 2021/2022

A prefeitura de Vitória concluiu 19 contenções de encostas do primeiro lote de obras do Programa Casa Feliz e Segura. As intervenções foram contratadas por R$ 4.525.103,55. No biênio 2021/2022 foram concluídas 36 obras de contenções de encostas com investimento de R$ 14.876.250,76.

Estão em andamento outras 36 obras de contenção das 153 previstas de serem executadas em 57 bairros da capital. O investimento é de R$ 62.109.655,17 e zera o déficit de intervenções necessárias para minimizar o risco geológico em Vitória nas áreas mapeadas como risco R3 (Alto) ou R4 (Muito Alto), pelos laudos geológico-geotécnicos emitidos pela Defesa Civil Municipal.

As obras de contenção fazem parte do Programa Casa Feliz e Segura, que está aplicando outros R$ 64,6 milhões até dezembro de 2024 em reconstruções, melhorias habitacionais e legitimação fundiária (escrituras).

O programa é parte do Plano Vitória, fruto do ajuste fiscal e financeiro realizado pela atual gestão, que prevê ações em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade, urbanização, habitação, equipamentos esportivos, equipamentos culturais e tecnologia.

“Estamos investindo R$ 125 milhões somente neste programa, atendendo todas as áreas que precisam de obras de contenção. O programa beneficia com imóveis reconstruídos e regularização de terrenos as pessoas que moram em áreas de risco geológico” disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

“Com este pacote de obras atendemos as necessidades atuais de obras de contenção para minimizar o risco de deslizamentos nas encostas do município de Vitória. Lembrando que estes números são dinâmicos. Mudam de acordo com as chuvas e as ações das populações residentes nestes locais, com o depósito de lixo nas encostas e vazamentos de água e esgotos”, explicou o secretário de Obras, Gustavo Perin.

O município de Vitória elaborou pela primeira vez, em 2008, o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), que foi atualizado em 2016. Este plano mapeou todo o município em áreas com quatro níveis de risco geológico: R1 (Baixo), R2 (Médio), R3 (Alto) e R4 (Muito Alto).

Desde então estas áreas são monitoradas pela equipe do Projeto Mapenco e pela equipe da Defesa Civil. Sendo que somente as áreas com riscos Alto e Muito Alto necessitam de obras de contenção.

foto Semob/divulgação