Prefeitura de Vitória mantém serviços de plantão no Carnaval

today23 de fevereiro de 2022 remove_red_eye40

Por conta do ponto facultativo do dia 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça), período correspondente ao Carnaval (conforme decreto n° 20.446, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira), a Prefeitura de Vitória manterá serviços em esquema de plantão. Na quarta (2), o expediente será normal.

Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.



Saúde

Em Vitória, entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira), as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população.

Nesses locais, também serão realizados testes rápidos de Covid, mediante avaliação do profissional.

O Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.



Educação

As unidades de ensino da rede municipal não terão aulas nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Na quarta (2), haverá expediente administrativo na Secretaria Municipal de Educação (Seme).



Assistência Social

Os abrigos da rede socioassistencial de Vitória, como o Abrigo Emergencial 24 horas, não param. O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) será realizado normalmente.

Centro-Pop, que é a referência no atendimento às pessoas em situação de rua no município; Abrigo, Hospedagem noturna, Casa Lar para pessoas com transtorno mental, Albergue para migrantes, além do Serviço de Acolhimento Emergencial, também funcionarão.

Os Conselhos Tutelares montaram esquemas de plantão.

Sábado (26): CT Maruípe: (27) 9 8818-4511 ou 9 8818-4524

Domingo (27): CT Continental: (27) 9 9766-6236 ou 9 9941-8202

Segunda (28): CT Centro: (27) 9 8875-1705 ou 9 88184435

Terça (01): CT Maruípe: (27) 9 8818-4511 ou 9 8818-4524



Disque-Silêncio

O Disque-Silêncio é um serviço da Prefeitura de Vitória que funciona todos os dias, 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online). Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação.



Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos de Trânsito e Proteção Comunitária no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.



Defesa Civil

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 9 8818-4432. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na Capital.