Prefeitura de Vitória não vai realizar festa de Réveillon

today30 de novembro de 2021 remove_red_eye80

Após ouvir autoridades sanitárias e especialistas na área da saúde, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, decidiu que não irá realizar festa de Réveillon, na capital.

A decisão foi anunciada durante coletiva, realizada nesta terça-feira (30), que contou com a presença da secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso e do secretário de Cultura, Luciano Gagno.

“Nos últimos dias me reuni com a secretária de saúde, Thaís Cohen, com o infectologista, Lauro Ferreira Pinto e com a diretoria do Conselho Regional de Medicina (CRM), para entender melhor o cenário da pandemia com a nova variante Ômicron. Diante do legado que já alcançamos, com o avanço da imunização na Capital, o retorno das aulas presenciais, a retomada da economia, o mais prudente, neste momento, é não realizar festejos de Réveilon 2021. Nossa prioridade é preservar a vida e a integridade física da nossa população. Ainda em dezembro nos reunimos e definimos que o foco da gestão seria a vacinação. Nossos números da vacinação são muito expressivos e conseguimos com o esforço do trabalho dos nossos profissionais da saúde. Esse legado é dos capixabas, recebemos brasileiros de todas as regiões para se vacinarem. Esse legado não pode ser colocado em risco. Os números são expressivos e precisam ser mantidos e preservados. Continuamos com nossa primacia em tomar decisões baseadas nas evidências científicas e técnicas. Vamos preservar vidas. Com base nisso decidimos que não vamos realizar nenhuma atividade que gere aglomeração. Não é uma decisão fácil, mas o momento incerto com a chegada da nova variante exige cautela e essa decisão do gestor público”, explicou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.



A secretária de saúde de Vitória, Thaís Cohen, falou sobre o cenário do município.“Vitória é destaque nacional na vacinação contra a Covid desde o início da campanha. Mais de 100% da população adulta está imunizada com duas doses da vacina, temos 86% dos idosos com as três doses já aplicadas e 86% dos adolescentes com a primeira dose do imunizante. Nosso cenário epidemiológico está estável. E a chegada da variante nos coloca num cenário de incerteza. Nosso momento é de cautela e por isso precisamos prezar por esse equilíbrio”.



“A gestão do prefeito Lorenzo Pazolini prioriza a vida das pessoas e na cultura temos que respeitar essa prioridade. O momento é de cautela, de observar e não de festa. Diante deste cenário temos que tomar essa decisão”, Luciano Gagno.



foto André Luiz Silva Sobral/PMV