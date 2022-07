Prefeitura de Vitória nomeia mais 271 profissionais para atuarem nas escolas

Coordenadores de turno e professores de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Informática Educativa, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, e Matemática, além de dinamizadores de Artes e de Educação Física, aprovados em processo seletivo simplificado, foram nomeados pela Prefeitura de Vitória para assumir cargo na rede municipal, em designação temporária.

A lista completa, com os 271 profissionais nomeados para atuar nas unidades de ensino da capital, está disponível no Diário Oficial (coordenadores) (professores). Os coordenadores devem comparecer à sede da Prefeitura de Vitória, na Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro (atendimento RH), nos próximos dias 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de julho, dentro do horário de atendimento, das 9 às 17 horas.

Já os professores, independente da disciplina, precisam se apresentar no mesmo local, nos dias 20 (quarta-feira) e 21 (quinta-feira) de julho, também das 9 às 17 horas.

Para assumir o vínculo temporário, os candidatos devem apresentar os documentos que comprovam as informações descritas no ato de inscrição e, ainda, os documentos necessários para admissão. A relação de documentos e formulários obrigatórios estão disponíveis na página selecao.vitoria.es.gov.br e devem ser entregues sem rasura e preenchidos de forma legível.

Vale ressaltar, que a fase de apresentação de documentos e comprovação de informações declaradas tem caráter eliminatório. Além disso, os candidatos que não comparecerem nos dias e horários previstos no edital, serão reclassificados para o final da lista.

