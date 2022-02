Prefeitura de Vitória reajusta em 40% bolsa auxílio dos estagiários

A Prefeitura de Vitória reajustou a bolsa auxílio dos estagiários que atuam na administração municipal em 40%, atendendo a uma reivindicação antiga.

Os valores recebidos por eles passam a ser:

I – R$ 520,00 para os estudantes de nível médio;

II – R$ 730,00 para os estudantes de nível superior com carga horária de 20 horas semanais;

III – R$ 912,50 para os estudantes de nível superior com carga horária de 25 horas semanais.



A partir desta quinta-feira (17), a Prefeitura de Vitória também poderá contratar estagiários de nível superior com carga horária de 25 horas semanais. A alteração é regida pelo decreto nº 20.433, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (17).



“As alterações tornam mais atrativas as oportunidades para o jovem que deseja fazer estágio na Prefeitura de Vitória”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento , Regis Mattos.



Regis também destaca que os estágios oferecidos pela Prefeitura de Vitória visam inserir o jovem no mercado de trabalho de forma mais preparada, completando sua educação formal.



foto Leonardo Silveira/PMV