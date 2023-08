Prefeitura de Vitória tem novo secretário de Cultura

16 de agosto de 2023

A Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) passa a ter à frente da pasta a partir desta quarta-feira (16) o jornalista, produtor cultural e músico Edu Henning.

Com amplo conhecimento na área cultural nos cenários capixaba, nacional e também internacional, Henning tomou posse na tarde de hoje conforme consta no Diário Oficial do Município.

foto Elizabeth Nader