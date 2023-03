Prefeitura de Vitória utiliza drone no combate ao mosquito Aedes aegypti

Tecnologia a favor da saúde! A prefeitura de Vitória passa a utilizar mais um reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti. A partir de agora, drones serão utilizados para mapear imóveis onde há dificuldade do ingresso dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e também para identificar os possíveis focos do mosquito em locais de difícil acesso para os Agentes.

O drone sobrevoará os locais que apresentam maior incidência da doença e fará a captura de imagens para identificação de situações de risco, como terrenos baldios, casas onde exista acúmulo de água em objetos que possam servir como criadouros do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Os drones sobrevoam as casas e identificam água parada nos telhados, nas calhas ou, eventualmente, uma caixa d’água aberta. Ao localizarem esses possíveis focos da doença, os agentes são orientados a irem a campo para que os moradores sejam orientados a colocarem telas nas caixas e a adotarem outras medidas de prevenção contra a proliferação do mosquito vetor”, explicou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

A partir das imagens, será feito um plano de acesso e roteiro para vistoria dos imóveis mapeados pelos agentes para identificarem possíveis criadouros e fazerem a eliminação, o tratamento focal e o trabalho de educação em saúde.

“O uso do drone não substitui o trabalho dos agentes de endemias, mas será um grande reforço tecnológico que vai nos auxiliar muito no combate ao mosquito. Vamos otimizar o tempo e o trabalho dos agentes, porque eles vão conseguir adentrar mais imóveis e irão diretamente no foco”, destacou a secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher.

Mais médicos

Para dar ainda mais celeridade nos atendimentos aos casos de dengue e também a outras enfermidades, em um ato inédito, em uma única vez, a prefeitura de Vitória nomeou 120 médicos aprovados em concurso público.

“Vamos avançar ainda mais na saúde. Quando cuidamos das contas conseguimos atender os interesses do cidadão. Estou assinando, com muita alegria, a nomeação de 120 médicos efetivos. É mais um compromisso nosso com o SUS e com os nossos munícipes. Com isso, chegamos a 811 profissionais da saúde nomeados em dois anos”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Só na Secretaria de Saúde (Semus), durante a atual gestão, foram nomeados 811 profissionais de saúde, sendo 472 médicos.

Os profissionais atuarão nos serviços de saúde, garantindo mais celeridade e dignidade no atendimento aos munícipes.

Mutirões

Vitória iniciou, em fevereiro, uma grande ação de combate ao mosquito, nos bairros de maior incidência da doença. O mutirão, realizado em parceria com a Central de Serviços, já foi realizado nos bairros Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá, Universitário, Consolação, Gurigica, Itararé, São Benedito e Bairro da Penha.

Ações

Desde o início da gestão, o trabalho de combate ao mosquito foi intensificado na capital. Entre as principais ações de rotina diária estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.

Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes aegypti. A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho, uma vez que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.

Fumacê

Diariamente a PMV realiza aplicação de inseticidas, por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), equipamento da Secretaria de Saúde (Semus), que atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos. As equipes percorrem os bairros da capital com a aplicação espacial de inseticida, carro fumacê e aplicação de termonebulização portátil nos becos e escadarias.