Prefeitura de Vitória vai lançar aplicativo que dará mais agilidade aos taxistas

Boa notícia para os taxistas de Vitória! Em reunião realizada na tarde dessa quinta-feira (19), com um grupo de taxistas que foi até a Prefeitura de Vitória para apresentar reivindicações, o prefeito, Lorenzo Pazolini, apresentou o projeto do aplicativo “Táxi Vix”, que está em fase final de testes para ser lançado pelo município.

A ideia é proporcionar aos motoristas uma ferramenta tecnológica que possa fazer frente aos aplicativos com menor custo e mais benefícios aos taxistas. Além de trazer, também, mais segurança para os usuários, que vão utilizar um veículo com motoristas devidamente licenciados na capital e com carros vistoriados anualmente.

Participaram da reunião o vereador de Vitória, Deninho Silva, o Secretário de Transportes de Vitória, Alex Mariano, O Secretário de Segurança de Vitória, Ícaro Ruginski, o Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo Oliveira e o procurador de Vitória Tarek Moussallem.



Igualdade

“Estamos cumprindo um compromisso que assumimos com a cidade de Vitória ainda em nossa campanha, que era proporcionar aos taxistas do município condições de igualdade para ofertar serviços de qualidade, frente aos concorrentes de outros aplicativos.” afirmou Lorenzo Pazolini.

O aplicativo “Taxi Vix” vai ainda reduzir o uso de dinheiro e com isso o risco de assaltos, uma vez que vai aceitar todos os cartões e outras formas de pagamento. A prefeitura ainda buscará parcerias para atrair benefícios para os taxistas, com empresas de seguro, rastreador, desconto em serviços e programa de fidelidade.



Tecnologia

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, o projeto trará vantagens para os taxistas e para os usuários ao mesmo tempo, e ainda servirá para o controle do órgão. Mariano explicou que houve muita evolução com o uso da tecnologia e é importante que a gestão participe com iniciativas efetivas com resultados positivos.

“Vamos participar do desenvolvimento deste aplicativo, e nossa expectativa é que o aplicativo em até quatro meses esteja em uso. Isso vai estimular que a qualidade dos serviços melhore ainda mais e que os taxistas estejam ainda mais estimulados”, destacou Mariano.



Oportunidade

Taxista há 25 anos, Paulo Andresso Venturim Coelho, 44 anos, elogiou o apoio integral do município. Ele disse que a reunião foi uma oportunidade de colocar os anseios da classe, que precisa cada vez mais buscar estímulos e soluções numa área que mudou demais e em pouco tempo.

“A tecnologia criou novas necessidades e exigências. Não podemos somente oferecer bons serviços sem a devida rapidez de respostas, e o apoio da Prefeitura tem se mostrado fundamental para mais esta conquista”, destacou o taxista que tem ponto na Rua Anísio Fernandes Coelho, a rua da Lama, em Jardim da Penha.



Vitória conta com 625 permissionários cadastrados que atuam em vários pontos da capital. Para dúvidas e observações o telefone de contato é o (27) 3382-6470.