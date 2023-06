Prefeitura divulga programação da 5ª Edição do Esquina da Cultura de Guarapari

today1 de junho de 2023 remove_red_eye46

A prefeitura de Guarapari acaba de lançar a programação do Festival de Inverno mais esperado do ano, o Esquina da Cultura 2023, com mais de 20 atrações nacionais, além de artistas locais.

Guarapari vai ferver com muita música de qualidade, cultura e gastronomia de primeira. O evento acontecerá nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho.

Serão quatro dias de evento com atrações nacionais como Paula Fernandes, The Fever´s, Fábio Cavanha, Vanessa Loyola, Roberta Sá, Thiago Arancam, Mirano Schuler, Clube Big Beatles,

Renato Teixeira, Leo Gandelman, Biafra, 14 Bis, além de Alexandre Borges Quinteto, Leo Chaves , Marcelo Ribeiro e Du Jorge.

Além de shows terá outros atrativos que logo serão divulgados.