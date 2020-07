Prefeitura entrega kits de prevenção para famílias carentes de Piúma

today16 de julho de 2020 remove_red_eye236

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando visitas aos bairros mais carentes da cidade para realizar a conscientização dos moradores e também para entregar kits de prevenção contra o Coronavírus.

Através da Atenção Básica, que indicam as famílias mais carentes, e com apoio dos agentes comunitários de saúde e enfermeiros do município, as famílias estão recebendo um kit contendo 1 frasco de álcool em gel com 500ml + 02 frascos de hipoclorito a 1% + 01 máscara reutilizável para cada componente da família.

As visitas contam também com apoio dos veículos da vigilância ambiental. Vários bairros estão sendo visitados e são passadas às famílias, orientações para a utilização dos kits. Elas recebem também informações sobre a utilização do hipoclorito, da importância do uso das máscaras, do álcool em gel e da lavagem das mãos visando a prevenção contra o Covid-19.

Essa é mais uma das ações do município para o combate a essa epidemia, visando auxiliar o cidadão a manter a prevenção e evitar a propagação do vírus na cidade.