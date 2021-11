Prefeitura faz doação de plantas nativas para arborização de Itapemirim

today5 de novembro de 2021 remove_red_eye55

Plantas nativas para doação. Entre 500 e 800 espécies de mudas nativas são cultivadas para doação em Itapemirim. As plantas são produzidas por meio de programas ambientais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). E os munícipes já podem solicitar a doação das espécies nativas para plantio e reflorestamento.

São centenas de plantas nativas, entre as quais se encontram espécies como Pata de vaca, Abricó, Sapucaia, Ingá, Sibipiruna, Tamboril, Paineira rosa, Pau-d’alho, Ipê-amarelo, dentre outras. As mudas são produzidas em programas ambientais, como o “Parceiros das Matas” e “Produção de mudas”, que reutiliza as sacolinhas do leite é vida.

O cultivo das centenas de espécies é feito em um viveiro no Parque Ecológico Municipal, no Centro (Vila), para o atendimento de demandas dos programas ambientais de reflorestamento em áreas degradadas e de arborização do município.

“O nosso objetivo é fornecer tais mudas à população para que todos possam contribuir com a arborização em áreas que necessitam de ter árvores plantadas, contribuindo assim com a melhoria no clima, controle de poluição e tantos outros benefícios”, destacou o secretário da Semma, Jean Paz Roza.

Para o munícipe interessado na doação de mudas é preciso fazer a solicitação formal por meio de requerimento no protocolo geral da prefeitura ou fazer o pedido pelos telefones (28) 3529-6148 ou 9 9957-1398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

foto ilustrativa