Prefeitura inicia construção de um Centro de Educação Infantil em Itapemirim

15 de fevereiro de 2022

A unidade com 9 salas, pátios, banheiros, lavanderia e cozinha vai abrigar 250 alunos em tempo integral.

Mais uma nova unidade de educação infantil começa a ser erguida em Itapemirim. Trata-se de um Centro de Educação Infantil, em Garrafão, que vai abrigar a creche Maria Nélia. O terreno, com 1.500m² de extensão, já recebeu as primeiras intervenções na terraplanagem, fundação e nivelamento da área.

O projeto prevê investimentos da ordem de pouco mais de R$ 5 milhões com recursos próprios da Prefeitura de Itapemirim. O novo Centro de Educação Infantil vai disponibilizar mais de 250 vagas para crianças de 0 a 5 anos em período integral.

A unidade será construída a partir projetos educacionais modernos e vai contar com 8 salas de aulas para os alunos de educação infantil, uma sala multiuso, dois pátios, 5 salas para administração e secretaria escolar, além de banheiros, área de lavanderia e cozinha.

“A nossa expectativa é de cumprir o cronograma de obras e entregar a creche totalmente concluída até o final do ano”, antecipou o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Fernando Travisani.

A secretária Municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, também destacou a importância da creche para o desenvolvimento das crianças. “Esses serviços se desenvolvem como estruturas sociais e culturais a partir dos conceitos que cada sociedade constrói para as crianças, e é nesse sentido que estamos investindo na infraestrutura do nosso Centro de Educação Infantil do Garrafão”, argumentou.