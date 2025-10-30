Prefeitura leva “Gabinete em ação” às comunidades de Planalto e Nova Anchieta

Após o sucesso da primeira edição realizada na região do Vale do Corindiba, em setembro, a Prefeitura de Anchieta prepara a segunda edição do Projeto Gabinete em Ação, que desta vez atenderá as comunidades de Planalto, Nova Anchieta e Guanabara.

A ação será realizada nesta quinta-feira (30/10) na nova Unidade de Saúde de Nova Anchieta, recentemente inaugurada, e tem como objetivo aproximar a administração municipal da população, levando uma série de serviços e atendimentos diretamente às comunidades.

Durante o evento, serão oferecidos diversos serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, esportes, obras, agricultura, meio ambiente, entre outras secretarias.

O projeto busca facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e promover um canal direto de diálogo entre moradores e gestores municipais.

A secretária de Governo, Tamyris Tristão, destacou a importância da iniciativa como instrumento de gestão participativa.

“O Gabinete em Ação é uma oportunidade de ouvir de perto as demandas da população e resolver questões de forma mais ágil. É o governo chegando até as comunidades, com toda a estrutura das secretarias e o compromisso de melhorar a vida das pessoas”, afirmou.