Prefeitura notifica Hospital Infantil Francisco de Assis devido falhas na UPAI Zilda Arns

today26 de abril de 2025 remove_red_eye59

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), notificou o Hospital Infantil Francisco de Assis após denúncias sobre falhas no funcionamento da UPAI Zilda Arns, Unidade de Pronto Atendimento Infantil que atende a população do município. A notificação é resultado de diversas queixas registradas, que apontam uma série de problemas no atendimento e na infraestrutura da unidade.

Entre as principais falhas relatadas estão: morosidade no atendimento, demora na realização e até perda de exames laboratoriais e de imagem, superlotação, calor excessivo nas dependências, falhas na conduta da equipe de profissionais, ausência de médicos em alguns períodos e a falta de estrutura adequada para o registro de reclamações por parte dos pacientes.

Em resposta a essas denúncias, a Prefeitura de Guarapari realizou uma visita técnica à unidade no dia 04 de abril de 2025, ocasião em que foi solicitado à gestão do hospital a adoção urgente de medidas corretivas. A principal recomendação foi o aumento do quantitativo de profissionais médicos e a implementação imediata de melhorias na climatização interna das dependências da unidade, visando proporcionar mais eficiência nos atendimentos e mais conforto e segurança aos pacientes e colaboradores.

“A Prefeitura continua acompanhando de perto as ações da gestão da unidade e reafirma seu compromisso com a qualidade do atendimento à população. A Secretaria Municipal de Saúde permanece atenta a qualquer nova demanda e está empenhada em assegurar que as condições de atendimento à saúde sejam adequadas e eficientes para todos”, destaca a secretária Larissa Santório.