Prefeitura vistoria possíveis denúncias de poluição por esgoto em Iriri

today10 de janeiro de 2020

As secretarias Municipais de Meio Ambiente (Seman) e Infraestrutura, realizaram ontem (09) uma vistoria no balneário de Iriri com técnicos da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A ação foi realizada para apurar possíveis denúncias de esgoto sendo lançado na lagoa e praias do balneário.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins, a vistoria ocorreu na lagoa, nas praias Areia Preta, Costa Azul e Namorados, além de diversas ruas e pontos do balneário. Durante a vistoria, os técnicos da Seman e Cesan identificaram que a água que chega a Praia dos Namorados é proveniente de drenagem pluvial e de um córrego.

Segundo Martins, Iriri conta com 60% de cobertura de rede, mas a Cesan confirmou o pedido da prefeitura em executar um projeto para ampliar a cobertura. “Visitamos várias ruas que não possuem cobertura de esgoto e solicitamos à Cesan a conclusão do projeto para contemplar 100% do balneário de Iriri”, disse.

Conforme a secretária, a Seman irá ampliar a fiscalização no balneário e nos demais bairros do município por meio do Programa ‘Se Liga na Rede Anchieta’ a fim de identificar possíveis ligações clandestinas às redes de drenagem. “Iremos aumentar a fiscalização e solicitamos também à Cesan a construção de redes de esgoto em locais sem cobertura que possam influenciar nas redes de drenagem próximas às praias”, disse.

A secretária disse ainda que os moradores e turistas podem ficar tranquilos que as praias de Iriri estão próprias para banho.