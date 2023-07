Prêmio da Música Capixaba: Eloá Puri desponta como um dos grandes nomes do ES

A cantora e compositora Eloá Puri lançou seu primeiro disco em 2022, chamado Luare, e já desponta no cenário capixaba como um grande novo nome da música produzida no Espírito Santo.

Com o novo álbum, de oito canções, e suas performances durante o ano passado, a artista chegou à semifinal – isto é, já está entre 10 melhores – em seis categorias do 2º Prêmio da Música Capixaba, evento que premia os destaques do ano na música do ES.

Eloá, sob a curadoria de nomes do mercado como o produtor musical Torcuato Mariano, a especialista em estratégias digital da Sony Naila Agostinho e a curadora do Festival CoMA Luna Moreno, é artista com mais indicações: neste momento, concorre aos prêmios de Melhor Álbum, com o Luare; Artista Revelação; Melhor Composição, com o single “Você Não Me Conhece”; Melhor Música, também com “Você Não Me Conhece”; Melhor Intérprete; e Artista Solo.

Junto com ela,os rappers Budah e Akilla também concorrem em seis categorias.

O Prêmio da Música Capixaba está em fase de votação popular. Nesta etapa, o público vai definir para as finais um indicado de cada categoria. Além do veredito dos ouvintes, entrarão mais três nomes definidos pela curadoria oficial do evento para a fase final do Prêmio – ou seja, dos 10 escolhidos para a semifinal, quatro avançam para o momento decisivo.

“Prestigiei o Prêmio do ano passado, ainda sem estar como indicada, e não tinha ideia de como as pessoas receberiam o meu trabalho ainda. Fui pré-indicada para 12 categorias e estou na semifinal com seis. Momento muito especial e importante para a minha carreira. Estou muito, muito feliz com o reconhecimento”, comemora Eloá.

O público pode votar em todos os artistas semifinalistas no site www.premiodamusicacapixaba.com.br. Também concorrem no evento nomes como Casaca, André Prando, Izar, Sambasoul, Bella Nogueira, a produtora executiva Naiara Abdalla, Thaysa Pizzolato, Mukeka di Rato e diversos outros.

Nas primeiras 18 horas de votação do 2º Prêmio da Música Capixaba já foram contabilizados 27.848 votos do público, o que mostra a força do cenário musical no Espírito Santo.

Musicalidade Indígena

Eloá Puri é cantora e compositora nascida no Caparaó capixaba. Suas composições são marcadas pela musicalidade indígena e pela representação da paisagem sonora da natureza. As entidades naturais podem ser contempladas na mais pura narrativa: o assovio dos sacis, o trovão, a cachoeira, o vento. A música não é só ouvida, mas também sentida.

Em dezembro de 2022, Eloá lançou o disco “Luare”, que no decorrer de suas oito faixas vivencia o território ancestral. As músicas contam com produção musical de Daniel Silva e participações especiais: Chico Chagas (acordeom), Janayna Pereira (voz), Levi Ramiro (violas), Djotana Puri (voz) e Gessé Paixão (voz).

A percepção de mundo de Eloá Puri incide diretamente na sua história de aprendizado musical: ela narra a vivência interiorana como base de seu entendimento sobre o som. A teoria veio depois. Iniciou a carreira musical como cantora na Orquestra Pop&Jazz (Ifes), onde se mantém no quadro efetivo de solistas, regida pelo maestro Célio Paula. Participou de festivais de música como Sonora Sesc (BR), Festa na Floresta (MG) e Deixa a Gira Girar (ES) com músicas autorais.