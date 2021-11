Preparativos finais para a grande festa de natal em Itapemirim

Um natal de luzes. Em meio a cometas e estrelas, anjos estão prestes a anunciar com as suas cornetas a grande festa natalina a partir da próxima sexta-feira (26), em Itapemirim. Na segunda-feira (22), os preparativos para o evento ganharam um ritmo acelerado com a montagem da roda-gigante, carrossel e toda ornamentação alusiva ao natal.

A solenidade de acendimento da iluminação e ornamentação, além do primeiro espetáculo natalino, acontece às 18h desta sexta-feira (26). A Praça Domingos José Martins também será palco de encenações, espetáculos musicais e sessões de cinema para abrilhantar ainda mais o evento.

No local, também estão sendo montadas as estruturas metálicas com arquibancadas para 3 mil pessoas, palco para apresentações artísticas e musicais e a praça de alimentação, além de uma grande roda-gigante e carrossel para as crianças.

Os preparativos estão na reta final. A praça já recebeu a instalação da casa do Papai Noel, árvore de natal com 7,5 metros de altura e iluminação especial, incluindo a dos anjos e iluminação cênica do palco. A decoração também está sendo ampliada para as principais vias, praças e em alguns pontos turísticos do município.

Os ingressos gratuitos já estão à disposição para cada espetáculo nos dias 26 e 27 de novembro e 10 e 17 de dezembro. Mais informações basta acessar o site da Prefeitura de Itapemirim no endereço www.itapemirim.es.gov.br

Nos dias 11 e 18 de dezembro também haverá sessões de cinema na praça com exibição de filmes alusivos ao natal.