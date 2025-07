Presidente da ALES visita Guarapari e discute avanços para o município e o Estado

11 de julho de 2025

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, esteve em Guarapari nesta quinta-feira (10), onde foi recebido pelo prefeito Rodrigo Borges para uma reunião sobre temas estratégicos voltados ao desenvolvimento do município e do estado.

Durante o encontro, que aconteceu na sede do Poder Executivo municipal, foram discutidas ações de compromisso da Assembleia Legislativa com o fortalecimento dos municípios capixabas, especialmente no litoral sul.

Além do prefeito, participaram da reunião a presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereadora Sabrina Astori, o vereador Felix Juliati e o secretário municipal de Obras, Marcelo Cirino. A presença das lideranças reforçou a importância do diálogo institucional para a construção de soluções que beneficiem a população de Guarapari.

“É com diálogo e parceria entre os poderes que conseguimos avançar em pautas importantes para a cidade. A visita do presidente Marcelo Santos é um sinal de respeito ao nosso município e de compromisso com o desenvolvimento regional”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

Marcelo Santos elogiou a gestão municipal e reafirmou o papel da Assembleia Legislativa como parceira dos municípios. “Guarapari é uma cidade estratégica para o turismo, para a economia e para a qualidade de vida do capixaba. Estamos aqui para ouvir, somar e contribuir com os avanços que a população merece”, declarou o presidente da ALES.