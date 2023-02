Presidente da Assembleia Legislativa discute desenvolvimento do sul capixaba com prefeitos da região

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, participou na manhã desta sexta-feira, 24, em Marataízes, de uma reunião com prefeitos do Sul do Estado. O objetivo foi discutir o desenvolvimento da região.

“Como presidente da Assembleia Legislativa estou à disposição para trabalhar em parceria com os municípios e o Governo do Estado, afim de solucionar os gargalos logísticos, como a duplicação da BR 101, construção do terminal rodoviário sul, para atrair o interesse de diversos segmentos, que possam gerar emprego e renda no sul capixaba”, declarou Marcelo Santos.

A presença do presidente da Assembleia no encontro foi elogiada por alguns prefeitos como Josemar Machado, de Atílio Vivácqua. “Parabéns Marcelo, que em pouco tempo como presidente da Assembleia Legislativa, já está ao lado dos prefeitos, ouvindo as demandas e procurando soluções para o desenvolvimento da nossa região”, declarou o prefeito.

Participaram da reunião os seguintes prefeitos:

Tininho Batista – Marataízes.

Ailton Vein – Ibitirama.

Nei Castelari – Rio Novo do Sul.

Marcos Jauhar – Guaçuí.

Luciano Pingo – Ibatiba.

Antônio Rocha – Itapemirim.

Fabrício Petri – Anchieta.

Cacalo – Muqui.

Victor Coelho – Cachoeiro de Itapemirim.

Josemar Machado – Atílio Vivácqua.

Elieser Rabello – Vargem Alta.

Gedson Brandão- Iconha.

Eleardo Brasil – Divino de São Lourenço.