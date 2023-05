Presidente da Cesan, Munir Abud, e prefeito Pazolini visitam obras de saneamento na capital

today2 de maio de 2023 remove_red_eye125

O presidente da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), Munir Abud, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, realizaram uma visita técnica ao local de instalação do novo reservatório de água São Benedito. Eles foram acompanhados pelo líder comunitário de São Benedito, Valmir Rodrigues Dantas, pelo vereador Luiz Paulo Amorim, técnicos da Cesan e moradores das comunidades beneficiadas. A visita aconteceu na manhã desta terça-feira (2), no Alto São Benedito, em Vitória.

Segundo o presidente da Cesan, os investimentos fazem parte do maior plano de obras em saneamento já realizado no Espírito Santo. “Liderados pelo governador Renato Casagrande, temos um plano arrojado de obras em curso no Estado, com recursos garantidos para investir R$ 4,3 bilhões em saneamento até 2027. As obras realizadas aqui, no Alto São Benedito, fazem parte desse plano e garantem que o abastecimento de água acompanhe o crescimento da cidade, beneficiando mais de 30 mil pessoas nessa região da Capital”, explicou.

Durante a visita, o prefeito Lorenzo Pazolini, destacou a parceria com a Cesan e o Governo do Estado. “Nossa parceria com a Cesan e o governo estadual está sendo fundamental para vencermos os desafios que estão postos para o crescimento da cidade. Com essas obras damos passos importantes para garantir continuidade no abastecimento e segurança hídrica para os moradores dessas regiões”, comemorou.

No local será construído um novo reservatório de água com capacidade para 500 mil litros de água. A obra faz parte dos investimentos que somam R$ 62 milhões. anunciados pela Cesan e pelo Governo do Estado para melhoria do abastecimento de água e para ampliar os serviços de coleta e tratamento do esgoto em Vitória. O edital das obras foi publicado no último dia 28.

Os bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha, e as comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia, serão beneficiados com obras que somam R$ 10 milhões. Será construído um novo reservatório de água no Alto São Benedito, além de melhorias no reservatório de água Jaburu, com capacidade para 248 mil litros, implantação de estações com capacidade para bombear mais de 11 milhões de litros de água por dia, além da implantação de 360 metros de adutoras de água tratada para abastecimento dos reservatórios.

Investimentos em Vitória somam R$ 62 milhões

Além das obras de melhoria nos serviços de abastecimento, a Cesan assinou contrato para a redução das perdas de água. Serão investidos, em Vitória, R$ 50 milhões do valor total do contrato que é de R$ 118,8 milhões e abrange outras duas cidades, Guarapari e Viana.

Foi firmado ainda o Convênio de Cooperação Técnica-Financeira entre a Cesan e o município de Vitória, para a execução de obras e serviços necessários para a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Orla Noroeste – Fase 1ª. A execução tem prazo de 36 meses, no valor de R$ 1,9 milhão, e vai beneficiar mais de 36 mil habitantes dos bairros de Ilha das Caieiras e São Pedro.