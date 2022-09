Presidente Kennedy abre processo seletivo para a Secretaria de Assistência Social, edital aqui

today30 de agosto de 2022 remove_red_eye65

A Secretaria de Assistência Social de Presidente Kennedy abriu Processo Seletivo na sexta-feira (26) com mais de 40 vagas em diversas áreas.

A seleção será realizada para as seguintes funções: Administrador; Analista Técnico da Vigilância Socioassistencial; Assistente Social; Instrutor de Artes Marciais; Instrutor de Atividades Físicas; Nutricionista; Pedagogo; Psicólogo; Secretário-Executivo do Conselho Tutelar; Secretário-Executivo da Agência de Treinamentos Municipal; Sociólogo; e Terapeuta Ocupacional.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 29 de agosto a 02 de setembro, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho, nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.

Veja o edital clicando aqui