Presidente Kennedy celebra criação da Unidade de Conservação Foz do Itabapoana

today24 de setembro de 2025 remove_red_eye38

Iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável, a proteção do manguezal e a valorização dos recursos naturais

Presidente Kennedy vive um momento histórico no campo da preservação ambiental com a criação da Unidade de Conservação (UC) Foz do Itabapoana, estabelecida pela Lei Estadual nº 1.779 de 2024. A nova área protegida representa um marco para a gestão ambiental do município, unindo proteção da biodiversidade com ações concretas de sustentabilidade.

Localizada na divisa com o estado do Rio de Janeiro, a UC abrange cerca de 249,88 hectares e tem como principal objetivo a conservação de ecossistemas sensíveis, como manguezais, restingas, áreas úmidas e fauna costeira, incluindo aves migratórias e espécies nativas ameaçadas.

A criação da unidade reflete um compromisso efetivo com o futuro ambiental do município. O manguezal da região da foz do Itabapoana, por exemplo, é um dos mais importantes ecossistemas locais. Ele exerce funções vitais como a proteção da linha de costa, o abrigo de espécies marinhas e o equilíbrio ecológico da zona costeira — e agora passa a contar com mais mecanismos de preservação e fiscalização.

Outro destaque importante foi a aprovação da destinação de mais de R$ 13 milhões em recursos, durante a 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF). Os investimentos são provenientes do processo de compensação ambiental do empreendimento Porto Central e serão aplicados em diversas frentes:

– Regularização fundiária e jurídica da UC.

– Elaboração de planos de manejo e implantação.

– Apoio a pesquisas científicas e estudos ambientais.

– Ações de proteção e fiscalização da área.

– Fortalecimento da gestão e da governança ambiental.

A nova unidade de conservação também trará reflexos positivos para a educação ambiental e a inclusão das comunidades locais em projetos voltados ao uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, abre portas para o desenvolvimento do ecoturismo e da valorização cultural do território.

Com a criação da UC Foz do Itabapoana, a Prefeitura de Presidente Kennedy reforça seu papel como agente de transformação, unindo crescimento econômico à preservação ambiental. Um passo decisivo para garantir que as riquezas naturais do município permaneçam vivas para as próximas gerações.

fonte das Informações: CCI – Coordenadoria de Comunicação Institucional