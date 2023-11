Presidente Kennedy credencia comércios para receber prêmios do Nota Legal e Nota Rural

today31 de outubro de 2023 remove_red_eye77

A prefeitura de Presidente Kennedy está credenciando comércios gratuitamente para se tornarem aptos a receber os prêmios do Nota Legal e Nota Rural. A campanha, que vai sortear R$ 50 mil em vale-compras no comércio local, tem como objetivo incentivar os moradores do município a comprar na cidade, exigir a nota fiscal e valorizar a economia local.

Na sexta-feira (27), em parceria com a CDL Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, o Setor de Tributação da prefeitura começou a visitar os comércios para informar sobre o credenciamento. A CDL é parceira do município e orienta seus filiados a se cadastrar para participar da campanha Notal Legal e Nota Rural.

Para os consumidores participarem da campanha basta, no ato da compra, informar o CPF e pedir a nota fiscal. A cada R$ 100 em compras, o consumidor pode trocar e receber um cupom para concorrer aos prêmios.

O município também instituiu o Nota Rural. A cada R$ 500,00 em notas fiscais emitidas por produtores rurais em Presidente Kennedy, troque por 01 (um) cupom.

A campanha Nota Legal e Nota Rural é uma realização da prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Fazenda e Secretaria de Agricultura, para proporcionar um impacto positivo e duradouro na vida dos moradores e dos negócios locais.

Este é um passo significativo em direção ao fomento da economia local e ao fortalecimento da comunidade empresarial em Presidente Kennedy. Através do programa Nota Legal, os cidadãos têm a oportunidade de contribuir para o crescimento do município enquanto aproveitam os benefícios de suas compras diárias.

Como se cadastrar – comércio

O comerciante interessado em se tornar apto a receber os vale-compras da campanha deve se cadastrar no setor de Tributação da prefeitura, localizado na Rua Átila Vivacqua Vieira, ao lado do Banestes. O responsável irá preencher uma ficha, anexar os documentos solicitados e protocolar junto ao Município o pedido.

É importante lembrar que o cidadão que for sorteado poderá escolher em qual comércio deseja utilizar os vale-compras e só os comércios cadastrados poderão receber os prêmios.

Sorteio

O sorteio do prêmio do Nota Legal e Nota Rural será realizado no dia 28 de dezembro de 2023, a partir das 19h.

Prêmios

Serão sorteados 50 vale-compras de R$ 1 mil cada. Nota Legal, 25 vale-compras no valor de R$ 1 mil cada para consumo no comércio local e Nota Rural, 25 vale-compras no valor de R$ 1 mil cada para consumo no comércio local.

Validade dos cupons

Emitidos de 1º de janeiro de 2023 até às 12 horas de 28 de dezembro de 2023 – com CPF na nota.

Onde trocar sua nota fiscal por cupom

Nota Legal (compras feitas no comércio): Divisão Tributária – Rua Átila Vivacqua Vieira, nº 49, 1º piso, Centro, Presidente Kennedy/ES (ao lado do Banestes) – de 8h às 17h.

Nota Rural (emitidas por produtores rurais) – Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) – Secretaria Municipal de Agricultura, na Avenida Orestes Bahiense – de 8h às 17h.

REGULAMENTO COMPLETO – CLIQUE AQUI