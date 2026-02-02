Presidente Kennedy recebe a 9ª Corrida Rústica de Verão na Praia de Marobá

Presidente Kennedy será palco de mais uma grande celebração do esporte neste sábado, 7 de fevereiro, com a realização da 9ª Corrida Rústica de Verão, na Praia de Marobá. O evento, um dos mais aguardados da estação, reúne atletas, moradores e visitantes em uma tarde marcada por esporte e lazer.

A largada acontece às 17h, com concentração dos atletas a partir das 16h. O percurso terá largada e chegada à beira-mar, proporcionando um cenário especial para competidores e público.

A corrida é promovida pela Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, com organização técnica da SAPES – Sociedade Atlética Papaléguas do ES e apoio do Programa Jesus Cristian – Formando Campeões.

Mais do que uma competição, o evento valoriza o esporte, incentiva a prática de atividades físicas e movimenta o verão em Marobá.