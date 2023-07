PRES. KENNEDY | Vigilância Ambiental realiza trabalho de prevenção da febre maculosa

14 de julho de 2023

A prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Ambiental, realizou nesta sexta-feira (14) um importante trabalho de entomologia com o objetivo de capturar carrapatos estrela nas localidades de Caxeta e Leonel, em Presidente Kennedy. Essa ação faz parte das medidas de prevenção da febre maculosa, uma doença transmitida por carrapatos infectados.

A febre maculosa é uma doença grave, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, e pode levar a complicações severas se não for diagnosticada e tratada precocemente. Os carrapatos estrela, também conhecidos como carrapatos-do-cavalo, são vetores dessa doença e podem ser encontrados em áreas rurais e de vegetação densa.

Com o objetivo de identificar e controlar a presença desses carrapatos nas localidades de Caxeta e Leonel, a equipe da Vigilância Ambiental realizou um trabalho minucioso de captura e coleta dos insetos. Essas ações são fundamentais para mapear as áreas de risco e adotar medidas de prevenção e controle adequadas.

Além da captura dos carrapatos estrela, a Vigilância Ambiental também realiza ações educativas junto à comunidade, orientando sobre os riscos da febre maculosa e as medidas de prevenção. É importante que a população esteja ciente dos cuidados necessários ao frequentar áreas de mata ou locais propícios à presença desses carrapatos.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da prevenção da febre maculosa, especialmente em áreas de maior risco. Recomenda-se utilizar roupas adequadas ao adentrar em locais com vegetação densa, como calças compridas e sapatos fechados, e fazer uso de repelentes específicos para carrapatos.

É fundamental que a população esteja atenta aos sintomas da febre maculosa, que incluem febre alta, dores de cabeça e no corpo, manchas vermelhas pelo corpo e sintomas semelhantes aos de uma gripe. Caso apresente esses sinais, é importante procurar imediatamente atendimento médico.

Com a realização desse trabalho de entomologia e a conscientização da população, a Vigilância Ambiental de Presidente Kennedy busca reduzir os riscos de transmissão da febre maculosa e preservar a saúde dos moradores. A prevenção e o controle efetivo dessas doenças são essenciais para garantir o bem-estar da comunidade.

A Vigilância Ambiental alerta a população para os riscos da febre maculosa e orienta a adotar medidas de prevenção, como:

– Evitar andar em áreas com vegetação rasteira;

– Usar botas e calças compridas ao andar em áreas de risco;

– Verificar os animais domésticos e silvestres para presença de carrapatos;

– Retirar os carrapatos dos animais e das pessoas com pinça;

– Lavar as roupas e sapatos em água quente após a exposição a áreas de risco;

– Procurar atendimento médico imediatamente se apresentar sintomas de febre maculosa.