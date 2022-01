Preso em Piúma indivíduo suspeito de cometer latrocínio contra comerciante

Foi preso na tarde dessa segunda-feira (10), no município de Piúma, um indivíduo de 22 anos suspeito de ser o autor de um latrocínio ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 24 de dezembro do ano passado. A vítima era um comerciante do ramo de venda de carnes.



Durante a Operação Sentinela, equipes do Serviço Reservado da 10ª Companhia Independente, com o apoio da Inteligência da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), realizaram diligências no bairro Portinho, onde segundo informações dos policiais do 9º Batalhão havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto escondido na casa da namorada.



Foi solicitado apoio do efetivo ostensivo e o homem foi visualizado sentado em uma cadeira no terreno ao lado da residência. Ele foi abordado, detido e conduzido para a Delegacia de Piúma. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento.



“Essa prisão é fruto de um trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, que teve início desde os primeiros instantes do crime, com análise de imagens de videomonitoramento, levantamentos de informação e diligências de campo, que lastrearam a representação pela decretação da prisão temporária contra o suspeito”, disse o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.



Segundo o comandante da 10ª Companhia Independente, major Walter Araújo, as ações integradas são de extrema importância, pois, por meio do compartilhamento das informações e do empenho dos policiais, estes indivíduos acabaram sendo presos.



O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações sobre o caso continuam, para verificar qual seria a motivação do crime.

por Priscila Barcelos e Matheus Zardini