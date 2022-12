Preso médico investigado por abusar de pelo menos três pacientes em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, com apoio da Delegacia de Polícia de Nova Viçosa, na Bahia, e da Caema, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), prendeu um médico de 60 anos investigado por importunar sexualmente pelo menos três pacientes na cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo. O médico tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado no distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa (BA), na quarta-feira (30).

“Este médico foi preso em flagrante no início de novembro, na cidade de São Mateus, por importunar sexualmente uma paciente durante uma consulta médica. Ele foi liberado mediante fiança recolhida em sede de Poder Judiciário, mas no decorrer do Inquérito Policial outras duas vítimas compareceram à delegacia”, relatou a titular da Deam de São Mateus, delegada Gabriella Zaché.

As duas vítimas relataram que foram abusadas durante consultas médicas, também em São Mateus. A delegada representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário, levando em consideração que o médico continuava em atividade e poderia fazer outras vítimas.

Ao realizar diligências em busca de seu paradeiro, a equipe da Deam de São Mateus constatou que o investigado estava em Nova Viçosa, de modo que foi solicitado apoio das Polícias Civil e Militar daquele Estado para o cumprimento do mandado de prisão.

O detido será encaminhado para o sistema prisional da Bahia. A decisão por sua transferência compete ao Poder Judiciário. O inquérito que apura os crimes cometidos em São Mateus segue em andamento e qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar na investigação pode repassar de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

“Se outras mulheres tiverem sido vítimas de abuso durante consultas médicas, elas devem procurar a delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência. Não importa há quanto tempo o abuso tenha sido cometido. Além das investigações em São Mateus, há uma apuração em andamento em Conceição da Barra, onde há, pelo menos, mais três vítimas que alegam ter sido abusadas pelo mesmo médico”, relatou a delegada.

por Camila Ferreira