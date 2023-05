Presos, pela Polícia Federal, passageiros tentando embarcar com drogas em bagagens

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ações distintas, entre a noite de ontem e madrugada de hoje (25/5), prendeu duas mulheres e um homem transportando droga em suas bagagens.

Policiais federais, que atuam com o auxílio de cães farejadores, flagraram uma passageira que pretendia embarcar para Gaborone, em Botsuana, com quase dois quilos de cocaína prensados dentro dos puxadores de cinco malas. A mulher, que foi presa em flagrante, é nacional de Angola.

A mesma equipe de policiais flagrou outra mulher, esta nacional da Bolívia, tentando despachar malas com dois quilos da mesma droga, ocultos em fundos falsos. Ela pretendia embarcar para Mumbai, na Índia.

Em mais uma ação, esta realizada junto ao check-in de voo para Doha, no Catar, um brasileiro que tinha como destino final Laore, no Paquistão, foi preso com quase oito quilos de cocaína, também ocultos em fundos falsos de malas.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.