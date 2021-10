Prestação de contas da Saúde de Piúma aponta um aumento de 35% em exames e consultas

1 de outubro de 2021

Na manhã da última quinta- feira, 30, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou sua prestação de contas do 2º quadrimestre à Câmara de Vereadores, em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012. O instrumento de monitoramento e acompanhamento deve ser elaborado e apresentado pelo Gestor do SUS em audiência pública.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Piúma, os destaques desta prestação de contas foram o aumento de 35% no número de consultas e exames especializados e o reabastecimento da Farmácia Básica, esta última, uma reivindicação dos vereadores na prestação de contas do 1º quadrimestre.



Um dos pontos questionados pelos vereadores foi a diminuição do atendimento odontológico, justificado pelo Secretário, que explicou que com a pandemia os instrumentos odontológicos exigem uma assepsia mais rigorosa para que não haja a infecção, o que acarreta maior espaço de tempo entre os atendimentos, diminuindo, consequentemente, o número de consultas; ainda assim, o número de atendimentos triplicou em relação ao 1º quadrimestre.



Também houve uma observação a respeito do número de atendimentos na Agenda Programada das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Neste caso, o Secretário de Saúde, Gustavo Meirellys, ponderou o fato de que não há como contratar mais médicos, por isso fará uma reorganização de horários para que esses profissionais possam dedicar mais tempo nas unidades, aumentando assim a quantidade de atendimentos.