Preta Gil é diagnosticada com câncer de intestino; médico tira dúvidas sobre doença

today13 de janeiro de 2023 remove_red_eye47

Na terça-feira passada, dia 10 de janeiro, a cantora Preta Gil informou que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela estava internada desde 5 de janeiro em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal.

O médico Tasso de Carvalho explicou, também, que a doença é tratável e, na maioria dos casos, curável, caso seja detectada precocemente, e, principalmente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos.

“Esse tipo de câncer reúne os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto e ânus. Como sintomas, temos as alterações intestinais, presença de sangue nas fezes ou até perda de peso sem explicação”, disse.

Conforme o Ministério da Saúde, os fatores de risco incluem idade avançada, alimentação não saudável, como o consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade.

Já de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), os principais fatores relacionados ao maior risco de desenvolver câncer do intestino são: idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso corporal e alimentação não saudável, pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que contenham fibras.

O diagnóstico é feito através da colonoscopia, que avalia todo o intestino grosso. O tratamento curativo é a cirurgia para retirada do tumor. Dependendo do resultado e tamanho do tumor, o paciente pode precisar complementar com quimioterapia por três a seis meses.

Por fim, Dr. Tasso falou sobre uma recomendação muito importante: “temos a orientação da realização de colonoscopia como exame de rotina a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos 40 anos para aqueles com histórico familiar de tumor de intestino. Isso é fundamental”, finalizou.

Sobre Dr. Tasso Carvalho

Tasso Carvalho é Mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-graduação Strictus Sensus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e é médico pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Tasso também é nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran e AMB).

Foi Coordenador do Curso de Medicina na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia (UESB) durante dois anos. O médico criou a Integrative Academy, uma plataforma onde já ministrou 13 cursos que abordam o reequilíbrio fisiológico através das terapias de homeostase hormonal, da base da fisiologia à terapêutica.

Registro: CRM 18983.