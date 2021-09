PRF apreende 12 quilos de pasta base de cocaína em João Neiva

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (16), 12,5 quilos de pasta base de cocaína, em João Neiva.

Policiais do Comando de Operações Especiais da PRF (COE), efetuavam fiscalização no Km 01 da BR 259, em João Neiva, quando abordaram um Fiat/Strada.

Ao realizar vistoria na parte inferior do veículo, foi visualizado um compartimento preparado para o transporte de ilícitos.



Com a utilização de ferramentas específicas, os PRFs conseguiram acessar o compartimento, localizando em seu interior, 13 tabletes da droga.



Indagado, o condutor informou que pegou o veículo já carregado com os ilícitos em Belo Horizonte/MG e entregaria no município da Serra/ES. Pelo transporte ganharia a quantia de R$ 3 mil.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Vila Velha.