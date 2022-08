PRF apreende 300 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra

today2 de agosto de 2022 remove_red_eye63

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na tarde de hoje (2), cerca de 300 quilos de maconha em um veículo abordado no quilômetro 166 da Rodovia Presidente Dutra, na chegada ao Rio de Janeiro, altura da Pavuna, zona norte da capital. Uma pessoa foi presa na ação.

A droga estava acondicionada no banco traseiro e no porta-malas do veículo, num total de 19 pacotes embalados.

O preso contou aos policiais, que a maconha tinha saído de São Paulo e seria entregue em uma lanchonete localizada na Avenida Brasil. O homem disse ainda que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

O material apreendido e o preso foram encaminhados à Polícia Civil, onde foi feito o flagrante. O homem será encaminhado a um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Outra apreensão

Em ação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu hoje 250 quilos de maconha na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no município de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. Durante a operação, três pessoas foram presas.

O carro que transportava a droga havia sido roubado em julho deste ano, no Rio de Janeiro e, no momento da abordagem, estava com placa de outro veículo.

A droga era transportada em fardos no porta-malas e no interior do veículo e seguia de São Paulo para o Rio.

fonte Agência Brasil