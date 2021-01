PRF apreende 343 Kg de maconha na BR 262 em Viana/ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio das equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do Grupo de Operações com Cães (GOC), apreenderam no início da manhã de hoje (10), um carregamento de maconha na BR 262.

As equipes da PRF encontravam-se na altura do km 22 da BR 262, em Viana/ES, quando deram ordem de parada a um veículo Fiat Toro com placa de Mina Gerais. O condutor do veículo, que seguia sozinho no carro, ao avistar os agentes reduziu bruscamente a velocidade, mas atendeu a sinalização parando a seguir.

Ao realizarem a vistoria no veículo, os policiais localizaram no compartimento de carga do automóvel 18 fardos contendo vários tabletes de maconha, além de 18 tabletes avulsos, que após pesagem, somaram 343,25 Kg da substância.

O prejuízo estimado ao crime organizado pela não comercialização da droga passa de meio milhão de reais

O condutor foi detido e, juntamente com o veículo e a droga, encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cobilândia, em Vila Velha/ES.