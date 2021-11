PRF apreende 3,5 toneladas de maconha na Baixada Fluminense

today5 de novembro de 2021 remove_red_eye44

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em nova etapa da Operação Égide, apreenderam grande quantidade de maconha, nessa quinta-feira (4), na rodovia Rio-Petrópolis, município de Duque de Caxias, no trecho da Baixada Fluminense. A carga, de 3,5 toneladas de maconha, estava escondida em um caminhão que transportava móveis, distribuídas em 180 fardos, em uma tentativa de burlar a inspeção. A ação contou com a utilização dos cães farejadores da PRF.



Três homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados, juntamente com o caminhão e o produto apreendido, para a Polícia Judiciária Federal.



Ação

A Operação Égide foi iniciada em 1º de outubro de 2021, como parte das ações da PRF de repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. O objetivo é combater o roubo de cargas, veículos e coletivos, além do tráfico de drogas e armas.



fonte Agência Brasil

foto Marcello Casal Jr/AB