PRF encerra Operação Natal no Espírito Santo

today28 de dezembro de 2020 remove_red_eye18

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (28), o balanço da “Operação Natal” 2020, nas rodovias federais capixabas. Apesar do reforço na fiscalização e das constantes recomendações a respeito das posturas a serem adotadas na condução de veículos com a observância das leis de trânsito nas rodovias, os resultados da operação natal 2020 demostram que muitos motoristas ainda cometem excessos quando estão ao volante.

Durante o feriado de Natal, entre 00h00 do dia 23/12 às 23h59 do dia 27/12, a PRF registrou um total de 45 acidentes de trânsito, sendo 06 deles com óbito. Dessas ocorrências, 58 pessoas ficaram feridas. Dos seis acidentes com vítimas fatais, sete pessoas vieram a óbito. Nesses seis acidentes, dois ocorreram em pistas simples (de mão e contramão) e foram do tipo colisão frontal, que sabidamente é o tipo de acidente que mais produz vítimas fatais nas rodovias. Não obstante, os demais quatro acidentes, ocorreram em pistas duplicadas, sendo duas quedas de motocicletas, um tombamento e uma colisão traseira.

Mesmo com a intensificação na fiscalização a violência no trânsito alcançou números elevados. Entre os dias 23 e 27 de dezembro foram lavrados um total de 2.195 multas. Além disso 1.591 veículos foram fiscalizados, 298 ultrapassagens proibidas foram registradas, 325 condutores e passageiros foram notificados por não utilizar o cinto de segurança e 638 testes de alcoolemia realizados com 13 motoristas flagrados sob o efeito de álcool.

Apesar de todo o esforço da PRF, sempre é necessária a colaboração dos condutores para que os índices de acidentes e mortes no trânsito diminuam. Nesse sentido, na última quarta-feira (23), foi lançada a operação Rodovida no estado do Espírito Santo, cujas ações contemplam não só a punição dos infratores, mas também a sensibilização de motoristas, ciclistas e pedestres, através de ações de educação no trânsito, que mostram que o protagonismo deles é vital para o alcance de um trânsito seguro.

Natal 2019

No mesmo período (de 23/12 a 27/12 de 2019) em que o natal caiu numa quarta-feira, foram apurados os seguintes números: 37 acidentes, 44 feridos e 5 mortos. Para a PRF não cabe um quadro comparativo em razão da operação natal do ano de 2019 ter contemplado mais dias úteis, podendo influenciar nos resultados apurados.