PRF prende motorista drogado com quase duas toneladas de maconha

today17 de abril de 2023 remove_red_eye45

A apreensão foi em Quatro Pontes, no Paraná

No sábado (15), policiais rodoviários federais abordaram um motorista de caminhão e um passageiro que transportava milho, na BR-163, em Quatro Pontes, no Paraná. Ao perceberem que o motorista estava alterado, indagaram sobre a ingestão de bebida alcoólica ou drogas. Ele disse ter consumido cocaína desde o início da viagem, fato comprovado com o encontro de um prato com vestígios da droga na cabine.

Diante das informações, os policiais vistoriaram a carga e encontraram, debaixo da carga de milho, 1.750 quilos de maconha.

O motorista, de 27 anos, disse que carregou o caminhão com milho em Primavera do Oeste (MT), depois carregou a droga em Novo Mundo (MS) e a entregaria em Imbituva (SC). O milho seria descarregado em Videira (SC).

Portanto, ele foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e conduzir veículo automotor com a capacidade alterada em razão do consumo da cocaína. O passageiro também foi detido pelo tráfico de drogas. A maconha, o caminhão e os dois homens foram conduzidos para a Polícia Federal em Cascavel, para o registro dos crimes.

foto divulgação PRF