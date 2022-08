PRF recupera sete veículos e apreende uma pistola em menos de 24h

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na última quinta-feira, 25, uma operação com foco no combate à diversos tipos de crime. A ação foi realizada em vários pontos das rodovias federais no Espírito Santo e também no município de Guarapari com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES.

Durante a operação foram recuperados 7 (sete) veículos que estavam com registro de furto/roubo, ou seja, muitos veículos que serão devolvidos ao seus proprietários.

Já no município de Linhares, a PRF abordou um Ford/Ka, e durante a fiscalização foi constatado que o passageiro do veículo possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por roubo. Ainda durante as buscas, dentro do automóvel, foi encontrada uma pistola 9mm.

Resultados da Operação

07 (sete) veículos recuperados;

01 (uma) arma (pistola) apreendida;

02 (dois) mandados de prisão cumpridos.